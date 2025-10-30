Traffico Roma del 30-10-2025 ore 14 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità questa sera dalle 19 manifestazione a Piazza Santi Apostoli possibili rallentamenti per il traffico tra via Cesare Battisti e via IV Novembre al momento dell'arrivo dei manifestanti al termine del presidio Intanto in centro è in vigore per tutta la giornata del divieto di fermata nelle strade tra Piazza San Silvestro via del Corso all'altezza di largo Chigi in vista di un convegno che avrà luogo proprio nel pomeriggio a Montecitorio divieti di sosta anche nelle strade intorno a piazza dove sono in Corso lavori di riqualificazione sosta è vietata Dunque in via Tanaro in via umbrone in via Arno in programma fino al 10 novembre infine alcuni interventi di manutenzione nello spartitraffico centrale di Piazzale venticinque marzo 1957 all'Eur sullo stesso piazzale dalla Columba via Indonesia e in Viale dell'Oceano Atlantico in direzione di viale dell'Umanesimo sul lato dello spartitraffico vigore il divieto di fermata e restringimento della carreggiata e la riduzione della velocità a 30 km orari https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

