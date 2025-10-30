Traffico Roma del 30-10-2025 ore 11 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via Trionfale traffico rallentato tra ipogeo degli Ottavi il San Filippo Neri in direzione di largo Trionfale rallentamenti anche via Flaminia tra il raccordo anulare viale Tor di Quinto in direzione di piazzale Flaminio rallentamenti poi su via Cassia tra il raccordo è l'ospedale San Pietro Fatebenefratelli in direzione Flaminia sulla tangenziale e la traffico rallentato tra Batteria Nomentana e via Salaria mentre sull'altra turbano della 24 sono segnalate code tra Portonaccio e la tangenziale rallentamenti infine sulla viadotto della Magliana tra Viale Newton e via del Cappellaccio in direzione Laurentina da segnalare in centro e la divieto di fermata in alcune strade oggi tra Piazza San Silvestro via del Corso all'altezza di largo Chigi in vista di un convegno che avrà luogo nel pomeriggio di oggi a Montecitorio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

