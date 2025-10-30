Traffico Roma del 30-10-2025 ore 08 | 30

Luceverde Roma Bentrovati code per traffico intenso sul grande raccordo anulare sulla carreggiata interna tra la Bufalotta la Tiburtina e di seguito dalla via Casilina è la via Appia mentre sulla carreggiata esterna Si procede a rilento dalla Prenestina alla Tiburtina incolonnamenti sull'intero percorso del tratto Urbano della A24 roma-teramo per traffico intenso in direzione della tangenziale est in entrata a Roma sulla via Salaria dell'aeroporto dell'Urbe alla tangenziale è proprio sulla tangenziale est traffico in coda tra la batteria Nomentana in via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico è tra via Prenestina & viale Castrense verso San Giovanni rallentamenti e code sulla via Ostiense sulla via del mare a partire da Acilia in direzione la capitale sulla via Pontina code a tratti da Mostacciano alla zona dell'EUR per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

