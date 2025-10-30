Traffico Roma del 30-10-2025 ore 07 | 30

Luceverde Roma Bentrovati code per traffico intenso sul grande raccordo anulare sulla carreggiata interna tra la via Casilina è la via Appia mentre su quella esterna Si procede a rilento la Prenestina alla Tiburtina incolonnamenti sull'intero percorso del tratto Urbano della A24 Roma Teramo per traffico intenso in direzione della tangenziale est è proprio sulla tangenziale est traffico encodata la batteria Nomentana via dei Campi Sportivi in direzione stadio rallentamenti e code sulle principali consolari in entrata nella capitale e sulla Pontina in particolare ci sono con te a tratti da Pomezia alla zona dell'EUR per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-10-2025 ore 07:30

