luce verde Lazio Buon pomeriggio Al momento abbiamo code per un incidente sul treno da celle dei l'auto sole tra Orte e Ponzano romano-soratte direzione Roma incidente con code anche sulla carreggiata interna del raccordo anulare di Roma tra la Bufalotta e la Prenestina in esterna troviamo invece code atlanti per traffico tra la Roma Fiumicino e lo svincolo per La Romana sulla via Salaria in provincia di Rieti code per lavori all'altezza del Bivio per Montelibretti nelle due direzioni andiamo ora in provincia di Viterbo possibili rallentamenti per una riduzione di carreggiata è sul raccordo Viterbo Terni tra l'uscita per Soriano Chia e Orte in direzione di Terni in provincia di Frosinone Infine si viaggia su carreggiata ridotte sulla statale 156 dei Monti Lepini tra il casello autostradale di Frosinone e Ceccano nelle due direzioni per lavori in corso bene questa la situazione da Massimo veschi è tutto un servizio alcune in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 30-10-2025 ore 17:30