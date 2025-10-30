Traffico Lazio del 30-10-2025 ore 09 | 30
luce verde Lazio Bentrovati code e rallentamenti sul grande raccordo anulare a causa del traffico intenso in carreggiata interna tra la Bufalotta la Tiburtina e di seguito tra la Casilina e la piazza si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 156 dei Monti Lepini tra il casello autostradale di Frosinone e Ceccano per lavori nelle due direzioni e riduzione di carreggiata a sul raccordo Viterbo Terni tra Soriano Chia e Orte per lavori in direzione Terni la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20251030file04ee21e1-0409-4104-a677-4d774c5a9d09PmCADtRuPor2npES9P7. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
News recenti che potrebbero piacerti
“Grazie alla giunta Rocca, i cittadini del Lazio non resteranno a piedi. La rimodulazione degli interventi in materia di limitazione al traffico veicolare nel territorio della Capitale consentirà infatti ai veicoli Euro 4 ed Euro 5 diesel di continuare a circolare anche n - facebook.com Vai su Facebook
Traffico Roma del 30-10-2025 ore 08:30 - Luceverde Roma Bentrovati code per traffico intenso sul grande raccordo anulare sulla carreggiata interna tra la Bufalotta la Tiburtina e di seguito dalla ... Scrive romadailynews.it
Traffico Lazio del 28-10-2025 ore 17:30 - Luceverde Lazio Bentrovati traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio intenso invece il traffico sulla Cristoforo Colombo ... Lo riporta romadailynews.it
Esodo estivo, la situazione del traffico a Roma e nel Lazio domenica 10 agosto - Per quanto riguarda Roma e il Lazio, in diminuzione il volume totale di veicoli sul Grande Raccordo Anulare rispetto al precedente weekend. Si legge su romatoday.it