luce verde Lazio Bentrovati code e rallentamenti sul grande raccordo anulare a causa del traffico intenso in carreggiata interna tra la Bufalotta la Tiburtina e di seguito tra la Casilina e la piazza si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 156 dei Monti Lepini tra il casello autostradale di Frosinone e Ceccano per lavori nelle due direzioni e riduzione di carreggiata a sul raccordo Viterbo Terni tra Soriano Chia e Orte per lavori in direzione Terni la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20251030file04ee21e1-0409-4104-a677-4d774c5a9d09PmCADtRuPor2npES9P7. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 30-10-2025 ore 09:30