Sarzana, 30 ottobre 2025 – “È stata chiesta un’analisi di sicurezza del progetto di rotatoria all’intersezione dell’insediamento all’ex Beatini con la strada statale 62 della Cisa?”. Lo chiede alla giunta il consigliere di ’Sarzana protagonista’ Matteo Tiberi, con un’interrogazione a risposta scritta. “Il Comune di Sarzana ha autorizzato la demolizione e la ricostruzione del compedio produttivo dell’area ex Beatini, dove sono stati realizzati insediamenti commerciali – spiega –. Per accedere alle nuove attività è stata autorizzata e realizzata una rotatoria. In altri casi, erano state richieste specifiche documentazioni di inerenti l’impatto dell’insediamento della rotatoria nel sistema viario cittadino”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Traffico intenso sulla Cisa, nel mirino la rotatoria