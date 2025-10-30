Traffico illegale di fauna selvatica maxi operazione della polizia | perquisizioni anche nel casertano

Casertanews.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivata anche in provincia di Caserta l’onda lunga dell’operazione contro il traffico illegale di fauna selvatica condotta dalla Polizia Metropolitana di Napoli, che ha portato all’esecuzione di sette misure cautelari e oltre 40 perquisizioni in diverse province campane, tra cui Napoli. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

