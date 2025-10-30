Traffico illecito di cardellini blitz in Campania | perquisizioni anche nel salernitano

Nelle ultime ore, la Polizia Metropolitana di Napoli ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone e condotto perquisizioni in oltre quaranta abitazioni nelle province di Napoli, Salerno, Caserta e Avellino. L'operazione, coordinata dalla Procura di Torre. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

