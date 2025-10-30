Traffico di droga uomo espulso da Viterbo

Viterbotoday.it | 30 ott 2025

Era detenuto nel carcere di Viterbo, ora è stato espulso. Un cittadino egiziano è stato accompagnato dai poliziotti della questura al centro di permanenza di Roma, in attesa del rimpatrio. L'uomo era stato condannato a cinque anni e quattro mesi di reclusione, che stava scontando nel. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

