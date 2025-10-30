Traffico di droga uomo espulso da Viterbo

Era detenuto nel carcere di Viterbo, ora è stato espulso. Un cittadino egiziano è stato accompagnato dai poliziotti della questura al centro di permanenza di Roma, in attesa del rimpatrio. L'uomo era stato condannato a cinque anni e quattro mesi di reclusione, che stava scontando nel. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Era lei, una donna, secondo la procura di Milano, a reggere le redini del traffico di droga legato al clan Calajò nel quartiere della Barona - facebook.com Vai su Facebook

Duro colpo al traffico di droga a Roma. I Carabinieri hanno sequestrato oltre 200 kg di cocaina a seguito di una mirata perquisizione all’interno dell’abitazione di un cittadino straniero, poi arrestato. La sostanza, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato più di - X Vai su X

Traffico internazionale di droga: sequestrati tre milioni di euro al capo dell’associazione in odore di ‘ndrangheta - Il provvedimento nei confronti di Francesco Desiderato considerato a capo della stessa associazione oltre che il plenipotenziario al Nord della ’ndrina Mancuso di Limbadi ... Lo riporta msn.com

Traffico droga, maxi sequestro e arresti tra Napoli e provincia - La Squadra Mobile di Napoli e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, al termine di indagini coordinate dalla Procura di Napoli, hanno eseguito una ordinanza cautelare emessa dal GIP ... Segnala ansa.it

Bacoli, arrestato ausiliare del traffico per spaccio di droga - Cocaina rosa, ecstasy, ketamina e uno squarcio allarmante sul traffico di droga e le diverse tipologie di stupefacenti che viaggiano nelle mani di insospettabili incensurati: arrestato un ausiliare ... Scrive ilmattino.it