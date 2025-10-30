Tradizione paura e spettacolo | i Krampus de Fiemme accendono la notte di Halloween
Dalla Val di Fiemme fino alla piana di Lucca, i Krampus de Fiemme sono pronti a diffondere il loro fascino oscuro anche in Toscana. Le terrificanti figure del folklore alpino, simbolo di una tradizione che affonda le radici nei miti dell’Europa di lingua tedesca, saranno tra i protagonisti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Halloween trasferta Toscana da paura per i Krampus di Fiemme - Il 31 ottobre, a Lucca, il gruppo folkloristico trentino parteciperà al Celebration Carnival nel parco e nelle tenute di Villa Reale di Marlia CAVALESE «Visto l'Alto Adige, ci siamo detti: facciamolo ... giornaletrentino.it scrive