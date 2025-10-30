Traditi e intrappolati in un eterno Purgatorio I Millennials sono i più colpiti dal burnout | esausti prima ancora di iniziare la giornata

Stanchi già al risveglio, esausti prima ancora di iniziare la giornata: così si sentono molti lavoratori italiani. Secondo l’indagine HR Trends 2025 di Randstad Professional Leaders Search & Selection, realizzata insieme all’Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli dell’Università Cattolica, un lavoratore su tre riferisce un vissuto legato al burnout o allo stress lavoro-correlato frequente, mentre sette su dieci chiedono che le aziende si occupino di più del loro benessere mentale. Tra i più colpiti ci sono i Millennials, i nati tra il 1981 e il 1996, la generazione che più di altre si trova in un limbo, tra aspettative tradite e nuovi valori del lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Traditi e intrappolati in un eterno Purgatorio”. I Millennials sono i più colpiti dal burnout: esausti prima ancora di iniziare la giornata

Scopri altri approfondimenti

“Traditi e intrappolati in un eterno Purgatorio”. I Millennials sono i più colpiti dal burnout: esausti prima ancora di iniziare la giornata - È in corso di svolgimento l’incidente probatorio, richiesto dalla procura, nel contradditorio di tutte le parti con i relativi consulenti, con due periti incaricati dal Gip ... Si legge su ilfattoquotidiano.it