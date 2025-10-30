Tradimenti e inganni | a Lucca Comics ecco Filippo Bisciglia con il nuovo reality ‘The Traitors Italia’

Lucca, 30 ottobre 2025 - "L'onestà è un valore che mi rappresenta nella vita e nel lavoro". A parlare all'Adnkronos è il conduttore e volto tv Filippo Bisciglia, che presenta al Lucca Comics & Games il reality show psicologico 'The Traitors Italia' - da oggi su Prime Video con i primi 4 episodi (gli ultimi due andranno in onda il 6 novembre) - che ha al centro un gioco di tradimenti e inganni. Un gruppo di concorrenti famosi, chiusi in un castello nella Val di Non, sono divisi tra leali e traditori. Come funziona il reality. Questi ultimi vengono scelti casualmente e segretamente dalla conduttrice Alessia Marcuzzi: il loro compito è ingannare gli altri e strappare loro la vittoria, mentre quello dei leali è lavorare in squadra per superare missioni collettive, accumulare il montepremi ed eliminare chi mente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

