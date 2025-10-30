Tra zucche lanterne e fantasmi Street food e musica in piazza Festa da brividi a Bussecchio

Tra i tanti eventi in città per la notte delle streghe e delle zucche, c’è quello del quartiere Bussecchio che si prepara ad ospitare domani un Halloween davvero terrificante, grazie a una iniziativa tutta orchestrata dalla diabolica fantasia dei ‘Dulcis in fundo’. La compagnia forlivese specializzata nelle cene con delitto, questa volta, si cimenta in un’avventura decisamente diversa dal solito, organizzata in collaborazione con il comitato di quartiere, la ‘Casa del lavoratore’ e il bar latteria ‘4x4’. Si comincia dal pomeriggio, alle 17.30, con una caccia al tesoro: i piccoli partecipanti dovranno esplorare il loro quartiere alla ricerca delle mappe che li guideranno fino all’ambito premio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tra zucche, lanterne e fantasmi. Street food e musica in piazza. Festa da brividi a Bussecchio

