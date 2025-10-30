Tra tir e assenza di regole Messina resta un imbuto mortale | l' allarme del Comitato la Nostra città

Messinatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La lista dei morti sulla strada continua ad allungarsi. Inesorabilmente!” Con queste parole il Comitato “La Nostra Città”, che da oltre vent’anni segnala la mancanza di controlli e limitazioni sul traffico di mezzi pesanti, interviene dopo l’ennesima tragedia consumatasi sulle strade di Messina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

