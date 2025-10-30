Tra spettacoli di fuoco e coreografie da paura Gambettola si prepara al suo Halloween Party

Una notte di sorprese, colori e spettacoli per celebrare Halloween con tutta la comunità: venerdì 31 ottobre dalle ore 19, il centro di Gambettola ospiterà l’Halloween Party, una festa gratuita e aperta a tutti che promette emozioni e divertimento in un’atmosfera incantata e un po' "spaventosa". 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondisci con queste news

Borgo da… Paura 2025 Montecatini Val di Cecina (PI) 31 ottobre – dalle ore 18:00 Il borgo si anima di magia e mistero! Spettacoli, fuoco, storie e divertimento tra vicoli e piazze incantate. Trucca bimbi, il mago comico Gigi Magic, la leggenda Vai su Facebook

La più meschina delle storie Dundee (Scozia). Alcuni vigili del fuoco hanno un'idea. In caserma c'è un'autopompa in disuso "facciamo una colletta, la ripariamo e la doniamo ai colleghi palestinesi di Nablus". (Dundee è gemellata con Nablus dal 1980 e invi - X Vai su X

Torna “OgniWarchi 2025”, spettacoli e animazione per un Halloween “da paura” nel centro storico - Il 31 ottobre torna “OgniWarchi” con un programma di iniziative a tema “horror”, pronte a spaventare e divertire grandi e piccini, dal pomeriggio fino a tarda sera a Montevarchi ... Come scrive lanazione.it

Paura allo spettacolo di droni: la pioggia di scintille e l'incendio. I presenti si riparano con le sedie - L'incidente è avvenuto durante uno show di fuochi d’artificio e droni al “Sky Theater” di Liuyang, in Cina Durante uno show di fuochi d’artificio e droni al “Sky Theater” di Liuyang, in Cina, enormi ... Lo riporta leggo.it