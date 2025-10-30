Tra spettacoli di fuoco e coreografie da paura Gambettola si prepara al suo Halloween Party

Cesenatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una notte di sorprese, colori e spettacoli per celebrare Halloween con tutta la comunità: venerdì 31 ottobre dalle ore 19, il centro di Gambettola ospiterà l’Halloween Party, una festa gratuita e aperta a tutti che promette emozioni e divertimento in un’atmosfera incantata e un po' "spaventosa". 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

