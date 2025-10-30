Tra poco papà L’annuncio a sorpresa dell’ex GF | salta fuori la fidanzata nessuno la conosceva

Da qualche settimana si rincorrevano voci su un ex volto del Grande Fratello, scomparso dai radar televisivi e tornato improvvisamente a far parlare di sé sui social. Nessuno però si aspettava un annuncio così gioioso, arrivato a sorpresa in una diretta Instagram in cui l’ex gieffino ha deciso di aprirsi completamente ai suoi follower. Un volto noto per la sua riservatezza e per il carattere deciso, che negli anni del reality aveva conquistato il pubblico con la sua spontaneità e la sua aria da ragazzo semplice, lontano dalle dinamiche più costruite dei programmi televisivi. Dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, infatti, aveva scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it