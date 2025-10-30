Tra poco papà L’annuncio a sorpresa dell’ex GF | salta fuori la fidanzata nessuno la conosceva
Da qualche settimana si rincorrevano voci su un ex volto del Grande Fratello, scomparso dai radar televisivi e tornato improvvisamente a far parlare di sé sui social. Nessuno però si aspettava un annuncio così gioioso, arrivato a sorpresa in una diretta Instagram in cui l’ex gieffino ha deciso di aprirsi completamente ai suoi follower. Un volto noto per la sua riservatezza e per il carattere deciso, che negli anni del reality aveva conquistato il pubblico con la sua spontaneità e la sua aria da ragazzo semplice, lontano dalle dinamiche più costruite dei programmi televisivi. Dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, infatti, aveva scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Qualche tempo fa ho condiviso l'annuncio di una mamma di un bimbo piccolo, vedova da poco, che cercava lavoro. Ho saputo che lo ha trovato, inizierà a breve e spero sia l'inizio di una splendida collaborazione. Tra le centinaia di condivisioni e commenti po - facebook.com Vai su Facebook