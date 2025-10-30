Tra le prime in tv attrice di talento e voce della memoria | addio a Maria Riva figlia di Marlene Dietrich
Una vita lunga un secolo, segnata dal talento, dall’arte e da un’eredità familiare difficile da separare dalla propria identità. Si è spenta una donna che ha attraversato la storia del cinema e della televisione, testimone di un’epoca irripetibile e figlia di una delle più grandi icone del Novecento. La sua esistenza è stata un intreccio di luci e ombre, successo e riservatezza, ammirazione e conflitto, in un equilibrio delicato tra il peso di un cognome leggendario e il desiderio di autonomia personale. Negli anni ha costruito un proprio percorso, spesso all’ombra della fama materna, ma sempre con una profonda consapevolezza del mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondisci con queste news
Per tutti i bambini che frequentano le CLASSI PRIME E SECONDE delle Scuole PRIMARIE di Cordenons un appuntamento da non perdere! Aspettando la Giornata regionale per la lettura “Un Libro Lungo Un Giorno” GIOVEDI’ 30 OTTOBRE l’attrice Federica - facebook.com Vai su Facebook