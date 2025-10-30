Tra industria e green economy | questa la sfida del lavoro in Toscana per i prossimi anni
FIRENZE – La Toscana si prepara a una sfida occupazionale senza precedenti. Nei prossimi cinque anni serviranno tra 214.600 e 244.800 nuovi lavoratori, principalmente per sostituire chi andrà in pensione. A segnalarlo è la ricerca di Iref Acli per Acli Toscana, presentata ieri a Montemagno, Pistoia. Lo studio evidenzia una regione in piena trasformazione, tra transizione digitale, ecologica e cambiamenti demografici, e un mercato del lavoro che fatica a stare al passo. I settori con la maggiore richiesta saranno industria e pubblica utilità (oltre 57mila posti), seguiti dai servizi alla persona (55.
