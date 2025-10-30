Tra industria e green economy | questa la sfida del lavoro in Toscana per i prossimi anni

Corrieretoscano.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE – La Toscana si prepara a una sfida occupazionale senza precedenti. Nei prossimi cinque anni serviranno tra 214.600 e 244.800 nuovi lavoratori, principalmente per sostituire chi andrà in pensione. A segnalarlo è la ricerca di Iref Acli per Acli Toscana, presentata ieri a Montemagno, Pistoia. Lo studio evidenzia una regione in piena trasformazione, tra transizione digitale, ecologica e cambiamenti demografici, e un mercato del lavoro che fatica a stare al passo. I settori con la maggiore richiesta saranno industria e pubblica utilità (oltre 57mila posti), seguiti dai servizi alla persona (55. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

industria green economy sfidaIndustria Sostenibile e competitività: la visione di Schneider Electric tra AI e approccio software-defined - Schneider Electric guida la trasformazione verso un’industria sostenibile con AI, automazione software- Riporta rinnovabili.it

industria green economy sfidaPiù innovazione, meno sprechi: la sfida per una nuova economia circolare - A novembre a Rimini si approfondirà il tema in un hub internazionale per la green, blue e circular economy ... Lo riporta corriere.it

industria green economy sfidaGreen Economy europea: ritardi nei target di biodiversità - Tutto pronto per la 14esima edizione degli Stati Generali delle green economy 2025, evento annuale nell’ambito di Ecomondo e punto di riferimento per i protagonisti dell’economia di doma ... Come scrive finanza.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Industria Green Economy Sfida