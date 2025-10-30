Tra beatbox e danza contemporanea torna in scena lo spettacolo Estasi pitagorica
Giovedì 30 ottobre alle 21 al Cinema Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone va in scena “Estati pitagorica”. L’evento, organizzato da Pitagorici Aps e promosso dall’Istituto comprensivo di Savignano sul Rubicone, con il patrocinio del Comune, offre un’occasione di divulgazione scientifica. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
