Torre Annunziata al via la XV edizione del Festival Internazionale di cinema CortoDino
Tempo di lettura: 2 minuti Torre Annunziata si prepara ad accogliere il Festival Internazionale di Cinema CortoDino, l’evento cinematografico dedicato alla memoria del produttore Dino De Laurentiis, nato proprio nella città oplontina. Dal 3 al 7 novembre 2025, il festival trasformerà la città in un vero e proprio set di emozioni, proiezioni e incontri, rendendo omaggio al genio e all’eredità di uno dei protagonisti assoluti del cinema mondiale. Il festival, promosso dall’ APS Esseoesse con il patrocinio e il contributo dell’assessorato alla cultura del Comune di Torre Annunziata, e della Film Commission Regione Campania, si conferma come unica kermesse dedicata al cinema a Torre Annunziata, contribuendo alla valorizzazione del territorio e al sostegno della creatività audiovisiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
