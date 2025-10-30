Torre Annunziata al via la XV edizione del Festival Internazionale di cinema CortoDino

Anteprima24.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Torre Annunziata si prepara ad accogliere il  Festival Internazionale di Cinema  CortoDino, l’evento cinematografico dedicato alla memoria del produttore  Dino De Laurentiis, nato proprio nella città oplontina. Dal  3 al 7 novembre 2025, il festival trasformerà la città in un vero e proprio set di emozioni, proiezioni e incontri, rendendo omaggio al genio e all’eredità di uno dei protagonisti assoluti del cinema mondiale. Il festival, promosso dall’ APS Esseoesse  con il patrocinio e il contributo dell’assessorato alla cultura del  Comune di Torre Annunziata,   e della Film Commission Regione Campania, si conferma come unica kermesse dedicata al cinema a Torre Annunziata, contribuendo alla valorizzazione del territorio e al sostegno della creatività audiovisiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

torre annunziata al via la xv edizione del festival internazionale di cinema cortodino

© Anteprima24.it - Torre Annunziata, al via la XV edizione del Festival Internazionale di cinema CortoDino

News recenti che potrebbero piacerti

torre annunziata via xvTorre Annunziata, al via la XV edizione del Festival Internazionale di cinema CortoDino - Ospiti Bianca Nappi, Cristina Donadio, Marisa Laurito, Nando Paone, Sergio Assisi e i ... Segnala sciscianonotizie.it

torre annunziata via xvTorre Annunziata, a Palazzo Criscuolo si celebra il cinema: via al Cortodino Film Festival - Torre Annunziata si prepara ad accogliere la XV edizione del Cortodino Film Festival, in programma dal 3 al 7 novembre 2025. Scrive lostrillone.tv

torre annunziata via xvTorre Annunziata, al via lo spettacolo di fuochi: isola pedonale e animazione su corso Umberto I per Halloween - Gonfiabili in piazza Cesaro e laboratori in Villa Parnaso. Secondo sciscianonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Torre Annunziata Via Xv