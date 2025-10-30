Torre a Mare lavori sulla fogna bianca | cambia la viabilità in via Morelli e Silvati
Sono partiti in questi giorni i lavori sulla fogna bianca di via Morelli e Silvati, a Torre a Mare, un intervento atteso da tempo che consentirà di eliminare gli allagamenti ricorrenti lungo la strada, soprattutto in corrispondenza della scuola dell’infanzia Arquaro.Come spiegato dal consigliere. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ieri mattina, al Centro servizi per le famiglie Japigia - Torre a Mare, abbiamo inaugurato un nuovo pitstop per l’allattamento. Ringrazio di cuore le operatrici e le utenti: la qualità della vita in un territorio dipende anche dalla presenza di spazi come questo. - facebook.com Vai su Facebook
Torre a Mare, lavori sulla fogna bianca: cambia la viabilità in via Morelli e Silvati - Il cantiere servirà a risolvere i problemi di allagamento davanti alla scuola Arquaro: circolazione chiusa fino al 4 novembre, poi senso unico alternato ... Lo riporta baritoday.it