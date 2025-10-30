Torre a Mare lavori sulla fogna bianca | cambia la viabilità in via Morelli e Silvati

Sono partiti in questi giorni i lavori sulla fogna bianca di via Morelli e Silvati, a Torre a Mare, un intervento atteso da tempo che consentirà di eliminare gli allagamenti ricorrenti lungo la strada, soprattutto in corrispondenza della scuola dell’infanzia Arquaro.Come spiegato dal consigliere. 🔗 Leggi su Baritoday.it

