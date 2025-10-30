Torneranno le Subaru Sti? Due concept in scena a Tokyo

Al Japan Mobility Show Subaru ha svelato due prototipi che anticipano il futuro della propria iconica divisione sportiva Sti. Uno è elettrico per prestazioni estreme, l'altro segue i canoni classici: motore boxer, cambio manuale e trazione integrale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Torneranno le Subaru Sti? Due concept in scena a Tokyo

