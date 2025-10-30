Tornareccio Regina di Miele 2025 | ecco lo spazio espositivo più votato

Chietitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati resi noti i risultati del concorso “Stand Regina di Miele 2025”a Tornareccio, i visitatori della diciannovesima edizione dell’evento che si è svolto il 27 e 28 settembre nella capitale abruzzese del miele hanno scelto gli spazi espositivi più rappresentativi di Tornareccio Regina di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

tornareccio regina miele 2025Tornareccio Regina di Miele 2025, lo spazio espositivo più votato è quello di Ape Apicoltura - Con 183 voti Ape Apicoltura si aggiudica il primo posto del concorso “Stand Regina di Miele 2025”. abruzzolive.it scrive

'Tornareccio di Regina di Miele', a settembre la 18/a edizione - Dopo il successo di Tornareccio Music Camp, che ha radunato nel borgo abruzzese 50 ragazzi con la passione per la musica, e l'intitolazione della piazzetta ad Alfredo Paglione a cura dell'associazione ... Riporta ansa.it

TORNARECCIO REGINA DI MIELE. OGGI LA PREMIAZIONE - TORNARECCIO – Saranno premiati oggi, nell’ambito della diciannovesima edizione di Tornareccio Regina di Miele, i migliori mieli abruzzesi con il concorso nazionale “Tre Gocce d’Oro–Grandi Mieli ... Lo riporta reteabruzzo.com

Cerca Video su questo argomento: Tornareccio Regina Miele 2025