Torna Ripercorrendo l’Acquedotto Leopoldino
Livorno, 30 ottobre 2025 – Dopo il successo della prima edizione, sabato 1° novembre torna “Ripercorrendo l’Acquedotto Leopoldino”, la gara che unisce sport, cultura e valorizzazione del territorio. La partenza sarà ancora una volta dal Cisternino Pian di Rota, suggestivo punto d’incontro tra Livorno e le colline circostanti. L’evento, ideato per celebrare il decimo anniversario dell’associazione Asd Sempre di Corsa di Livorno, nasce con l’intento di far riscoprire un autentico capolavoro dell’ingegneria toscana: l’antico Acquedotto Leopoldino, conosciuto anche come Acquedotto di Colognole. La manifestazione è organizzata con il prezioso supporto dell’Associazione culturale CambiaMenti, impegnata nella promozione e nel recupero di itinerari storici e paesaggistici legati all’acquedotto, simbolo di un passato che ancora oggi racconta la genialità e l’eleganza architettonica del Settecento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
“Siamo forti solo quando siamo uniti” Con questa certezza il Branco Greccio è tornato dalle Vdb che si sono svolte ad Aiello del Sabato (AV) dal 19 al 26 luglio 2025, ripercorrendo con Harry Potter le sfide del Torneo Tremaghi! #vacanzedibranco #delnostr Vai su Facebook
Torna Ripercorrendo l’Acquedotto Leopoldino - Il ritrovo è fissato per le 7, con partenza alle 9, su un percorso di 14 km che si snoda tra tratti collinari, boschi e scorci panoramici di grande suggestione ... Segnala lanazione.it