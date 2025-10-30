Livorno, 30 ottobre 2025 – Dopo il successo della prima edizione, sabato 1° novembre torna “Ripercorrendo l’Acquedotto Leopoldino”, la gara che unisce sport, cultura e valorizzazione del territorio. La partenza sarà ancora una volta dal Cisternino Pian di Rota, suggestivo punto d’incontro tra Livorno e le colline circostanti. L’evento, ideato per celebrare il decimo anniversario dell’associazione Asd Sempre di Corsa di Livorno, nasce con l’intento di far riscoprire un autentico capolavoro dell’ingegneria toscana: l’antico Acquedotto Leopoldino, conosciuto anche come Acquedotto di Colognole. La manifestazione è organizzata con il prezioso supporto dell’Associazione culturale CambiaMenti, impegnata nella promozione e nel recupero di itinerari storici e paesaggistici legati all’acquedotto, simbolo di un passato che ancora oggi racconta la genialità e l’eleganza architettonica del Settecento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

