Torna Opificia mostra dell' artigianato e del vintage | appuntamento al centro culturale Biotos

Ritorna a Palermo OPIFICIA, la mostra-mercato dedicata all’artigianato, al design e al vintage siciliano, in programma sabato 8 e domenica 9 novembre, dalle ore 10 alle 20, presso il Centro Culturale Biotos in via XII Gennaio n. 2. Dopo il successo delle passate edizioni, la manifestazione torna. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

