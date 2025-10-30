torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio

Pistoia L’installazione, partita nei giorni scorsi, delle luminarie in alcune delle principali strade del centro – con le operazioni che andranno avanti in vista dell’accensione di fine novembre – apre il periodo in cui la città entra nel clima natalizio. è arrivata l’ufficializzazione che, oltre al bando già aperto per l’organizzazione degli eventi della "Città del Natale", ci saranno la pista di pattinaggio in piazza San Francesco e la giostra con i cavalli in piazza Giovanni XXIII con lo sfondo del Fregio Robbiano. L’okay definitivo è arrivato da un’apposita determina dirigenziale dell’amministrazione comunale con l’approvazione della graduatoria dei partecipanti: per quanto riguarda la giostra cavalli a due piani l’assegnazione è andata all’impresa individuale Vassallo Massimiliano di San Vincenzo (Livorno) mentre la pista di pattinaggio (con banco alimentare annesso complementare all’attrazione) se l’è aggiudicata, come già accaduto, l’azienda individuale di Raoul Ventresca di Gaglianico (Biella). 🔗 Leggi su Lanazione.it

