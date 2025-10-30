Torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio
Pistoia L’installazione, partita nei giorni scorsi, delle luminarie in alcune delle principali strade del centro – con le operazioni che andranno avanti in vista dell’accensione di fine novembre – apre il periodo in cui la città entra nel clima natalizio. è arrivata l’ufficializzazione che, oltre al bando già aperto per l’organizzazione degli eventi della "Città del Natale", ci saranno la pista di pattinaggio in piazza San Francesco e la giostra con i cavalli in piazza Giovanni XXIII con lo sfondo del Fregio Robbiano. L’okay definitivo è arrivato da un’apposita determina dirigenziale dell’amministrazione comunale con l’approvazione della graduatoria dei partecipanti: per quanto riguarda la giostra cavalli a due piani l’assegnazione è andata all’impresa individuale Vassallo Massimiliano di San Vincenzo (Livorno) mentre la pista di pattinaggio (con banco alimentare annesso complementare all’attrazione) se l’è aggiudicata, come già accaduto, l’azienda individuale di Raoul Ventresca di Gaglianico (Biella). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Si torna in pista! Dopo l’emozionante prima tappa a Toronto, ci prepariamo con energia e determinazione per la seconda tappa del WORLD CHAMPIONSHIP a San Marino, dal 31 ottobre al 2 novembre! ? I nostri atleti sono pronti a dare il massimo, port Vai su Facebook
Torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio - PISTOIA L’installazione, partita nei giorni scorsi, delle luminarie in alcune delle principali strade del centro – con le operazioni ... Lo riporta msn.com
Verbania pattina tra zucche e dj set: torna la pista di ghiacciaio di Intra - Una nuova stagione di pattinaggio comincia con un taglio del nastro in stile Halloween. Scrive verbanonews.it
Pista di Pattinaggio Intra On Ice - La Pista di Pattinaggio Intra On Ice, sotto la tettoia dell’Imbarcadero Vecchio in corso Goffredo Mameli, torna a Verbania per una nuova stagione invernale, con una struttura ampliata che offre ancora ... Secondo verbanianotizie.it