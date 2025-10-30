Torna in Toscana il centro di gravità juventino | Spalletti e Montaione la sua tenuta e le galline del Cioni

30 ott 2025

Montaione (Firenze), 30 ottobre 2025 – Le colline dell’ Empolese Valdelsa, una tenuta da sogno e le galline, le ormai mitiche “galline del Cioni”. Con l’arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus al posto di Igor Tudor cambia il centro di gravità bianconero. Che torna in Toscana, in un luogo incantato, casa del tecnico toscano. E sì, torna in Toscana questo centro di gravità, nell’ambito di una tradizione consolidata che ha visto nella storia molti e importanti allenatori bianconeri provenire da questa regione. Da Marcello Lippi a Sarri, quindi Allegri e ora Spalletti. Gli allenatori toscani della Juventus. 🔗 Leggi su Lanazione.it

