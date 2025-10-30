Torna il ’villaggio’ del buon cibo Gustatus taglio del nastro Quattro giorni da leccarsi i baffi

Gustatus 2025: il gusto torna protagonista a Orbetello. Torna ad Orbetello uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno maremmano, ovvero la festa del gusto e delle tradizioni lagunari, che animerà il centro storico da oggi a domenica. L’inaugurazione ufficiale è in programma oggi alle 17 in piazza Duomo alla presenza delle autorità locali, dei rappresentanti delle associazioni del territorio e dei protagonisti dell’enogastronomia maremmana. Come ogni anno, Gustatus offrirà un ricco programma di eventi, degustazioni e iniziative che metteranno in luce le eccellenze del territorio: prodotti tipici, vini pregiati, piatti della tradizione e innovazione culinaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

