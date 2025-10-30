Torna il maltempo in Italia | da oggi 30 ottobre e fino al weekend di Ognissanti

Dopo un ottobre dal clima piuttosto mite, l’Italia si prepara ad accogliere una nuova ondata di perturbazioni atlantiche a partire da oggi, giovedì 30 ottobre, con piogge e rovesci che si estenderanno progressivamente fino a domenica. Il peggioramento sarà accompagnato da temperature miti grazie ai venti meridionali che precedono il fronte perturbato, portando un aumento delle minime ed un clima umido tipicamente autunnale. Oggi, 30 ottobre, sarà la giornata dell’ingresso del maltempo, con piogge diffuse fin dal mattino soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche. Anche il Centro e il Sud non saranno esenti da rovesci e temporali, con particolare L'articolo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

