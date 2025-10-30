Torna il maltempo in Italia | da oggi 30 ottobre e fino al weekend di Ognissanti
Dopo un ottobre dal clima piuttosto mite, l’Italia si prepara ad accogliere una nuova ondata di perturbazioni atlantiche a partire da oggi, giovedì 30 ottobre, con piogge e rovesci che si estenderanno progressivamente fino a domenica. Il peggioramento sarà accompagnato da temperature miti grazie ai venti meridionali che precedono il fronte perturbato, portando un aumento delle minime ed un clima umido tipicamente autunnale. Oggi, 30 ottobre, sarà la giornata dell’ingresso del maltempo, con piogge diffuse fin dal mattino soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche. Anche il Centro e il Sud non saranno esenti da rovesci e temporali, con particolare L'articolo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
Scopri altri approfondimenti
Torna il maltempo: allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico. Attesa pioggia sulla seconda giornata di Comics Vai su Facebook
#Meteo: #Domenica calda, poi torna il #Maltempo su alcune regioni, il punto di #Gussoni - X Vai su X
Meteo Italia: torna il maltempo entro fine mese. Le previsioni - Maltempo in arrivo in Italia complice il passaggio della decima perturbazione del mese di ottobre 2025. Segnala meteo.it
Maltempo sull’Italia, nel weekend di Halloween tornano le piogge e aumentano le temperature: le previsioni - Per il weekend di venerdì 31 ottobre, sabato 1 e domenica 2 novembre, giorni in cui si celebrano le festività di Halloween ... Da fanpage.it
Meteo, l’Italia si prepara al peggioramento improvviso: quando torna il maltempo - Le previsioni meteo della settimana in Italia: le giornate stabili faranno presto spazio al maltempo. newsmondo.it scrive