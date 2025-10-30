Torna il maltempo in Campania | scatta l' allerta gialla per temporali
Un nuovo avviso di maltempo per la Campania. La Protezione Civile regionale, sulla base delle valutazioni elaborate dal Centro Funzionale, ha diramato un'allerta meteo di livello Giallo per temporali. La criticità entrerà in vigore a partire dalle 20 di questa sera, giovedì 30 ottobre, e resterà. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Torna a regnare il maltempo sull'Isola Le previsioni nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
#Meteo: #Domenica calda, poi torna il #Maltempo su alcune regioni, il punto di #Gussoni - X Vai su X
Meteo Sicilia, torna a regnare il maltempo sull’Isola: scatta l’allerta - Meteo Sicilia, gli esperti spiegano che la pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano. Segnala newsicilia.it
Temporali sull'Italia, scatta l'allerta gialla per maltempo in otto regioni - Dopo una breve tregua, il maltempo torna ad abbattersi sull'Italia da Nord a Sud e così, oggi giovedì 30 ottobre, scatta l' allerta meteo gialla in ben ... Si legge su msn.com
Ondata di maltempo a Napoli, scatta ancora l’allerta meteo - La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali a partire dalle 13 di oggi. msn.com scrive