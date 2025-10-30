Torna il Foiano Book Festival | tutti gli ospiti
La settima edizione del Foiano Book Festival prenderà ufficialmente il via mercoledì 5 novembre alle ore 17 presso la Galleria Furio del Furia con un evento speciale già sold out.Protagonista dell’apertura sarà Dario Brunori (Brunori SAS), tra i più amati cantautori italiani, vincitore di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Altre letture consigliate
Torna dopo 5 anni la Festa della Zucca a Foiano della Chiana, con mercatini, laboratori e degustazioni che hanno animato il centro storico per un weekend all’insegna della tradizione e della rinascita territoriale. Leggi su Teletruria.it #Teletruria #Foianodell - facebook.com Vai su Facebook
Presentata la settima edizione del Foiano Book Festival - Dal 5 novembre al 4 dicembre un mese di cultura, concerti e spettacoli con protagonista il libro e un filo conduttore che rimanda a Italo Calvino ... Riporta lanazione.it
Dal 5 novembre al 4 dicembre torna il Foiano Book Festival - Arezzo 21 ottobre 2025 – Dal 5 novembre al 4 dicembre torna il Foiano Book Festival, un mese intero dedicato alla cultura, ai libri, alla musica e agli spettacoli. Come scrive lanazione.it
Book Festival, ai nastri di partenza la VII edizione - Un’edizione ricca di nomi che avrà come filo conduttore Italo Calvino. Segnala teletruria.it