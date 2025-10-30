Torna il Cava Day | 350 studenti in 10 aziende del territorio

Nuovo appuntamento per il “ Cava Day ”, organizzato dal Gruppo Tecnologie e Materiali per l’edilizia di Confindustria Bergamo, che venerdì 31 ottobre coinvolgerà circa 350 studenti e docenti di 7 Istituti scolastici superiori di città e provincia, invitandoli a visitare 10 aziende del settore estrattivo. L’obiettivo è far conoscere da vicino i processi produttivi delle cave e le qualità dei materiali naturali estratti, impiegati in molteplici ambiti: dalle pavimentazioni ai rivestimenti, dai calcestruzzi e asfalti ai manufatti in cemento e prefabbricati, fino alla realizzazione di monumenti, edifici civili e industriali, ristrutturazioni e interventi di pregio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

