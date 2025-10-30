Torna Giovani verso Assisi In 500 sulle orme di Francesco Incontro tra fede e spiritualità
Sono 550 le ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 30 anni, provenienti da tutta Italia, che partecipano alla quarantacinquesima edizione di “ Giovani verso Assisi “, l’incontro annuale promosso dal Centro Francescano Giovani dei Frati Minori Conventuali che si conferma appuntamento centrale nel cammino di formazione, spiritualità e fraternità francescana. Al via oggi, fino al 2 novembre, al Sacro Convento, sul tema "Dove sei? Altissimo, onnipotente, bon Signore", richiama l’interrogativo esistenziale dell’uomo di fronte a Dio, ispirandosi al Cantico delle Creature. "In un periodo in cui si continua a dire che i giovani sono refrattari alle esperienze di fede – dice fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio Comunicazione della Basilica –, l’evento mostra che la vera sfida è saper intercettare le domande profonde dei giovani, accompagnandoli in un cammino di corresponsabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
