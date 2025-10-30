Torna Borgo shopping 4mila euro di buoni sconto per i clienti

Per il terzo anno a Borgomanero torna "Borgo shopping" l'iniziativa che sostiene i negozi della città organizzata da Ascom Borgomanero grazie al contributo del Comune che ne sostiene i costi, per promuovere gli acquisti nelle attività locali e premiare i clienti. Dopo il buon riscontro del 2022 e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

HALLOWEEN AL MUSEO E NEL BORGO 2025 Torna Halloween al Museo e nel borgo di Morro d’Alba. Vi aspettiamo in uno dei Borghi Più belli d’Italia con la caccia al tesoro, le letture misteriose, truccabimbi, nutella party con la strega, Laborat - facebook.com Vai su Facebook

Via Borgo Palazzo, torna la festa: shopping, street food e musica all’aperto - Un appuntamento atteso e partecipato da tutta la città: oltre 200 botteghe aperte, street food, spettacoli buskers, musica all’aria aperta, aree sportive, aree dedicate ai più piccoli e molto ... Secondo bergamonews.it