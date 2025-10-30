Torna a Salerno Linea d’Ombra Festival
Tempo di lettura: 3 minuti Dall’8 al 15 novembre, con oltre 70 eventi tra cinema, musica, libri, arti visive e formazione, torna a Salerno Linea d’Ombra Festival, ideato e diretto da Peppe D’Antonio e Boris Sollazzo e promosso dall’associazione SalernoInFestival ETS. Per i suoi trent’anni di attività, è stato scelto un tema quanto mai attuale, “DirittiRights”, con un focus particolare sul “Diritto a sapere”. Tre sono le sezioni di film in concorso: Passaggi d’Europa30, con sei lungometraggi – opere prime o seconde – di autori europei; CortoEuropa30, con 21 cortometraggi prodotti in Europa negli ultimi due anni; e UNIFEST, con 10 cortometraggi realizzati da studenti universitari di tutto il mondo e presentati nella sezione dedicata, ideata in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
Salerno: torna a camminare dopo anni grazie a rivoluzionario intervento al Ruggi - facebook.com Vai su Facebook
Torna a Salerno Linea d'Ombra Festival - Dall'8 al 15 novembre, con oltre 70 eventi tra cinema, musica, libri, arti visive e formazione, torna a Salerno Linea d'Ombra Festival, ideato e diretto da Peppe D'Antonio e Boris Sollazzo e promosso ... Da ansa.it
Linea d’ombra Festival, Salerno torna per il trentesimo anno a colorarsi di cinema - Tre concorsi ufficiali e tanti ospiti internazionali, tra cui Eran Riklis, premio alla carriera. Si legge su comingsoon.it
Linea d’Ombra Festival, Salerno la 30ª edizione con Eran Riklis ospite d’onore - Dal 8 al 15 novembre torna a Salerno il Linea d’Ombra Festival, che festeggia trent’anni con un’edizione dedicata al tema “Diritti/Rights – Il diritto a sapere”. Come scrive tg24.sky.it