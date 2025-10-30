Tempo di lettura: 3 minuti Dall’8 al 15 novembre, con oltre 70 eventi tra cinema, musica, libri, arti visive e formazione, torna a Salerno Linea d’Ombra Festival, ideato e diretto da Peppe D’Antonio e Boris Sollazzo e promosso dall’associazione SalernoInFestival ETS. Per i suoi trent’anni di attività, è stato scelto un tema quanto mai attuale, “DirittiRights”, con un focus particolare sul “Diritto a sapere”. Tre sono le sezioni di film in concorso: Passaggi d’Europa30, con sei lungometraggi – opere prime o seconde – di autori europei; CortoEuropa30, con 21 cortometraggi prodotti in Europa negli ultimi due anni; e UNIFEST, con 10 cortometraggi realizzati da studenti universitari di tutto il mondo e presentati nella sezione dedicata, ideata in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it