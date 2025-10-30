Tormenta di neve in Nepal | 162 escursionisti in difficoltà salvati dalla polizia

La polizia nepalese ha salvato 162 escursionisti ai piedi del Monte Annapurna che erano stati colti da una tempesta di neve autunnale sul famoso percorso escursionistico. Le forze di polizia armate hanno dichiarato di essere riuscite a portare in sicurezza gli alpinisti, tra cui 17 cittadini stranieri, confermando che non erano rimaste più persone al campo base o nell’area circostante. Sono stati anche in grado di impedire ad altri di dirigersi verso il campo base e di riportarli in salvo. Ottobre è una stagione di trekking popolare per migliaia di escursionisti sui sentieri di montagna del Nepal a causa delle condizioni meteorologiche favorevoli dopo la stagione delle piogge monsoniche e prima dei freddi mesi invernali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

