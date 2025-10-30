Torino centro scippa una donna mentre è a passeggio con il figlio poi tira calcia gli agenti | 23enne arrestato
In pieno centro a Torino, intorno alle 19.30, un 23enne ha sottratto un telefono cellulare a una donna che rincasava con il figlio poi è fuggito. La donna ha raggiunto gli uffici della polizia della stazione ferroviaria di Porta Susa dove, ancora scossa, ha raccontato l’accaduto fornendo una. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L’eleganza di Torino e il gusto dell’Oriente in pieno centro città, dal 1984. Chiamaci per prenotare al 011 561 3898 - facebook.com Vai su Facebook
Termine corteo in centro città http://gtt.to.it Le linee interessate dalle deviazioni riprendono i regolari percorsi. - X Vai su X
Affianca una donna con la sua auto e tenta di scipparla: arrestato - L'uomo, dopo aver affiancato in auto la vittima, avrebbe tentato di strappare con forza la borsa che la giovane portava con sé, trascinandola ... Da rainews.it
Centro medico illegale a Torino, due donne denunciate - Una clinica estetica abusiva è stata scoperta a Torino dai carabinieri del Nuclei antisofisticazioni e sanità (Nas). ansa.it scrive