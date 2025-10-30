Torino centro scippa una donna mentre è a passeggio con il figlio poi tira calcia gli agenti | 23enne arrestato

Torinotoday.it | 30 ott 2025

In pieno centro a Torino, intorno alle 19.30, un 23enne ha sottratto un telefono cellulare a una donna che rincasava con il figlio poi è fuggito. La donna ha raggiunto gli uffici della polizia della stazione ferroviaria di Porta Susa dove, ancora scossa, ha raccontato l’accaduto fornendo una. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

