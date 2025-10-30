Torino assalto pro-Pal alla stazione Porta Susa
A Torino, in serata, un corteo pro-Palestina ha generato momenti di tensione con le forze dell'ordine, culminati in scontri nei pressi della stazione di Porta Susa. Partiti da piazza Castello con lo striscione “Ancora bombe su Gaza. Nessuna tregua per voi”, i manifestanti – centinaia di attivisti – protestavano contro il vicepremier Antonio Tajani, in città per un evento. Il percorso ha toccato prima la stazione di Porta Nuova, chiusa salvo un varco presidiato, dove gli attivisti sono entrati tramite un supermercato adiacente, sostando nell'atrio senza raggiungere i binari. Proseguito verso Porta Susa, anch'essa blindata, alcuni hanno forzato l'ingresso A sfondando porte, lanciando sassi e bottiglie. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
