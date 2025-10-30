Top Tre i migliori dischi in uscita questa settimana
Sulla stessa onda di Fughe da fermo, la nostra rubrica dedicata ai libri, abbiamo deciso di tuffarci anche nel mare sempre mosso della musica. Dunque, ogni giovedì, in collaborazione con Frigerio Dischi di Como, presentiamo le migliori uscite discografiche della settimana. Top Tre nasce quindi. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Oggi nel mio blog qui: https://tonyface.blogspot.com/2025/10/i-500-grandi-dischi-del-rock.html presento una nuova iniziativa di Classic Rock Italia che ha pensato bene di fare la classifica dei 500 MIGLIORI ALBUM ROCK di sempre. Attraverso una scelta prev - facebook.com Vai su Facebook
Top Tre, i migliori dischi in uscita questa settimana - Sulla stessa onda di Fughe da fermo, la nostra rubrica dedicata ai libri, abbiamo deciso di tuffarci anche nel mare sempre mosso della musica. Segnala quicomo.it