Top manager Antonio Mancuso nella classifica dei primi 100 in Italia di Forbes

Agrigentonotizie.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forbes Italia ha inserito Antonio Mancuso, presidente della Mancuso Holding di Milano, tra i cento manager italiani considerati al vertice nel 2025. L’imprenditore, 59 anni, nato a Liverpool e cresciuto ad Agrigento, guida un gruppo che opera tra Sicilia, Lombardia e Balcani, con interessi nel. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Stellantis: chi sono i tre italiani fra i top manager annunciati da Antonio Filosa - A partire dallo scorso 28 maggio Antonio Filosa è stato nominato nuovo CEO di Stellantis, una posizione che è stata corroborata dall’effettiva assunzione del ruolo a partire da oggi. Si legge su clubalfa.it

Cerca Video su questo argomento: Top Manager Antonio Mancuso