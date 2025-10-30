Top manager Antonio Mancuso nella classifica dei primi 100 in Italia di Forbes

Forbes Italia ha inserito Antonio Mancuso, presidente della Mancuso Holding di Milano, tra i cento manager italiani considerati al vertice nel 2025. L’imprenditore, 59 anni, nato a Liverpool e cresciuto ad Agrigento, guida un gruppo che opera tra Sicilia, Lombardia e Balcani, con interessi nel. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

