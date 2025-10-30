Tom Pidcock | dal successo su strada al fascino del Gravel il campione britannico si racconta a Maurizio Fondriest
Il britannico Tom Pidcock, protagonista di una stagione straordinaria su strada, trionfa alla tappa regina del Gravel Burn. In un’intervista con Maurizio Fondriest racconta il passaggio alla Q36.5 Pro Cycling Team, la passione per la mountain bike e il piacere di vivere la gara come un’avventura all’aria aperta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
Pogačar eyes fifth straight win. Also announced at the start are Evenepoel, Pidcock, Healy, Del Toro and Roglič . Pogačar a caccia del quinto successo. Annunciati al via, tra gli altri, anche Remco, Pidcock, Healy, Del Toro e Roglic The entry list https://shortur - X Vai su X