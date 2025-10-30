Tom Pidcock | dal successo su strada al fascino del Gravel il campione britannico si racconta a Maurizio Fondriest

Gazzetta.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il britannico Tom Pidcock, protagonista di una stagione straordinaria su strada, trionfa alla tappa regina del Gravel Burn. In un’intervista con Maurizio Fondriest racconta il passaggio alla Q36.5 Pro Cycling Team, la passione per la mountain bike e il piacere di vivere la gara come un’avventura all’aria aperta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

