Tolentino piange la 48enne Valentina Cipriani (nella foto), mamma e dipendente di Poltrona Frau. Se n’è andata ieri, circondata dall’amore della sua famiglia, dopo una malattia. Il funerale si svolgerà questa mattina alle 11.30, nella chiesa dello Spirito Santo. Tante persone ieri, alla casa funeraria Rossetti, si sono strette al marito Gianluca, al figlio Saverio, ai genitori Amilcare e Daniela e al fratello Giacomo. Una pioggia di messaggi è arrivata per lei, per la sua delicatezza e gentilezza che lasciavano il segno. Tra le dediche, "Anima bella", "Avrò sempre un bel ricordo di te", "Una persona veramente speciale, come se ne conoscono poche nella vita", "Ricorderò sempre la tua disponibilità, la tua umiltà, il tuo sorriso per tutti", "Una ragazza dal cuore d’oro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tolentino in lutto. Addio a Valentina