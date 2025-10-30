Tolentino Arte a Palazzo Sangallo

Ilrestodelcarlino.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato e domenica, dalle 17 alle 19, nelle Gallerie di Palazzo Sangallo, si potrà ammirare la mostra " Tolentino Arte ", alla sua 34esima edizione. Raccoglie le opere realizzate dagli allievi del Laboratorio dell’arte del maestro Roberto Di Dionisio, che da anni promuove una scuola itinerante di pittura per tutte le età, in diverse zone della provincia. Quasi cinquanta gli artisti in mostra. Per la sezione adulti: Graziella Antinori, Antonietta Crucianelli, Paolo Antonelli, Angela Catolfi, Daniela Cupelli, Patrizia Gardelli, Stefano Meo, Rosaria Sampaolesi, Simona Porfiri, Eleonora Manoni, Roberta Balestrini, Nicole Bocci, Lucia Ortenzi, Daniela Rigobello, Daniela Severini, Daniele Carradorini, Orietta Venanzini, Daniela Discepoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

tolentino arte a palazzo sangallo

© Ilrestodelcarlino.it - "Tolentino Arte" a Palazzo Sangallo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

tolentino arte palazzo sangallo"Tolentino Arte" a Palazzo Sangallo - Sabato e domenica, dalle 17 alle 19, nelle Gallerie di Palazzo Sangallo, si potrà ammirare la mostra "Tolentino Arte", ... Secondo msn.com

tolentino arte palazzo sangalloTolentino sorride con la Biennale OFF: due giorni tra arte, musica e caricature - Biennale OFF a Tolentino: due giorni di passeggiate, performance e incontri, per celebrare i 50 anni del Premio Mari dedicato alla caricatura ... Si legge su exibart.com

A Tolentino attesa per la 33/a Biennale dell'umorismo nell'arte - abbiamo voluto valorizzare anche la mostra sui 50 anni del Premio Mari, ospitata a Palazzo Sangallo". Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Tolentino Arte Palazzo Sangallo