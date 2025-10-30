Tolentino Arte a Palazzo Sangallo
Sabato e domenica, dalle 17 alle 19, nelle Gallerie di Palazzo Sangallo, si potrà ammirare la mostra " Tolentino Arte ", alla sua 34esima edizione. Raccoglie le opere realizzate dagli allievi del Laboratorio dell’arte del maestro Roberto Di Dionisio, che da anni promuove una scuola itinerante di pittura per tutte le età, in diverse zone della provincia. Quasi cinquanta gli artisti in mostra. Per la sezione adulti: Graziella Antinori, Antonietta Crucianelli, Paolo Antonelli, Angela Catolfi, Daniela Cupelli, Patrizia Gardelli, Stefano Meo, Rosaria Sampaolesi, Simona Porfiri, Eleonora Manoni, Roberta Balestrini, Nicole Bocci, Lucia Ortenzi, Daniela Rigobello, Daniela Severini, Daniele Carradorini, Orietta Venanzini, Daniela Discepoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sabato 25 e domenica 26 ottobre appuntamento da non perdere con Biennale Off nel centro città di Tolentino Biennale OFF è un appuntamento della 33a edizione della Biennale Internazionale dell'Umorismo nell'Arte: due giorni di eventi che ruotano attorno Vai su Facebook
"Tolentino Arte" a Palazzo Sangallo - Sabato e domenica, dalle 17 alle 19, nelle Gallerie di Palazzo Sangallo, si potrà ammirare la mostra "Tolentino Arte", ... Secondo msn.com
Tolentino sorride con la Biennale OFF: due giorni tra arte, musica e caricature - Biennale OFF a Tolentino: due giorni di passeggiate, performance e incontri, per celebrare i 50 anni del Premio Mari dedicato alla caricatura ... Si legge su exibart.com
A Tolentino attesa per la 33/a Biennale dell'umorismo nell'arte - abbiamo voluto valorizzare anche la mostra sui 50 anni del Premio Mari, ospitata a Palazzo Sangallo". Secondo ansa.it