Toglie la vita alla fidanzata che non voleva abortire vicino al corpo l’ecografia del feto
“Lo giuro sulla tomba di mio fratello, la faccio fuori”. Con questa minaccia, scritta in un messaggio indirizzato a un amico, è iniziata una storia che mescola rabbia, gelosia e tragedia. Una giovane vita si è spenta in un’auto parcheggiata in un parco, mentre accanto al corpo rimaneva l’immagine di un futuro svanito: l’ecografia del feto che la vittima teneva con sé come prova di una gioia appena scoperta. La ragazza, appena 18 anni, aveva condiviso con entusiasmo la notizia della gravidanza. La sua reazione è stata quella di chi immagina già un domani: foto, messaggi felici, progetti. Ma la risposta dell’uomo che credeva il suo compagno fu brutale e scomposta: davanti alla foto con due test di gravidanza positivi, lui rispose solo “Aborto!!!”, tentando di imporre una scelta che lei non intendeva compiere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
UOMO PUGNALA L’EX DELLA FIDANZATA E SI TOGLIE LA VITA DANDOSI FUOCO IN AUTO: LA VITTIMA È IN GRAVISSIME CONDIZIONI Un 32enne è stato accoltellato più volte mentre era seduto su una panchina a Fiorenzuola d’Arda; l’aggressore, ex del - facebook.com Vai su Facebook
Sesto San Giovanni, anziano si toglie la vita gettandosi dalla finestra: aveva ricevuto uno sfratto esecutivo - X Vai su X
Piacenza, accoltella il fidanzato della ex e si toglie la vita - È in fin di vita, colpito da almeno dieci coltellate, un uomo di 32 anni aggredito nel tardo pomeriggio a Fiorenzuola d'Arda, nel Piacentino. Come scrive msn.com
Sopravvissuto al massacro del 7 ottobre si toglie la vita due anni dopo: «Scusate, non ce la faccio più». La fidanzata uccisa al Nova Festival - Roei Shalev, sopravvissuto al massacro del Nova Festival compiuto da Hamas, ha deciso di togliersi la vita la scorsa notte. Segnala leggo.it
La fidanzata fu uccisa il 7 ottobre da Hamas al rave Supernova. Roei si toglie la vita dopo due anni - «Sono vivo, ma dentro di me è tutto morto»: Roei Shalev si è suicidato. Come scrive corriere.it