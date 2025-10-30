TNA | Turning Point e Final Resolution 2025 alle porte

A partire dal 13 novembre, la TNA tornerà in scena LIVE, prima con una puntata settimanale, poi con Turning Point. Il tour avrà seguito anche nelle date di dicembre con il 5 e il 6, sempre con iMPACT al quale seguirà poi Final Resolution. Il 7 dicembre sarà poi il giorno dell’ultima sessione di tapings dell’anno, volta per costruire la strada e le storie verso TNA Genesis, il primo PLE della federazione previsto per il 2026. ICYMI: TNA Wrestling brings Total Nonstop Action to Orlando, FL and El Paso, TX! Nov 13–15 Full Sail University #TNAiMPACT LIVE + #TNATurningPoint Get tickets: 5–7 El Paso County Coliseum #TNAFinalResolution + #TNAiMPACT Tapings Get tickets:. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - TNA: Turning Point e Final Resolution 2025 alle porte

