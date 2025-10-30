Tim cede Telecontact a Napoli rischiano 300 lavoratori di call center | Siamo disperati
Protesta dei lavoratori di Telecontact. Tim vuole cederla ad una newco. A Napoli rischiano 300 dipendenti. "Intervenga il Governo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
IVREA - Il Gruppo Tim cede Telecontact: ore d'ansia per un centinaio di lavoratori della sede canavesana - X Vai su X
A Caltanissetta Tim cede Telecontact, a rischio 344 posti di lavoro. I sindacati:"Contrasteremo con ogni mezzo l'ennesima esternalizzazione". Venerdì prossimo ne discuterà anche il Consiglio comunale cittadino. L'intervista di Ivana Baiunco a Salvatore Tulum - facebook.com Vai su Facebook
Tim cede Telecontact, a Napoli rischiano 300 lavoratori di call center: “Siamo disperati” - Protesta dei lavoratori di Telecontact. Lo riporta fanpage.it
Tim cede Telecontact, 1.591 lavoratori coinvolti nella procedura - Tim ha comunicato alle organizzazioni sindacali la cessione del ramo di azienda di Telecontact tramite procedura ex art. Riporta ildiariodellavoro.it
Tim cede Telecontact, coivolti quasi 1.600 lavoratori. I sindacati: “No all’ennesima esternalizzazione” - Previsto il conferimento di Telecontact e di un ramo di azienda di Gruppo Distribuzione a una società di nuova costituzione denominata Dna. Riporta corrierecomunicazioni.it