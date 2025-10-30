TikTok novità per la cessione dopo l’incontro Trump-Xi Jinping
Il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha annunciato che «l’accordo TikTok », relativo cioè alla vendita degli asset Usa, è stato raggiunto «in termini di approvazione cinese». Lo ha spiegato in un’intervista a Fox News, ma senza rivelare altri dettagli. L’unica notizia emersa è che la chiusura definitiva per l’operazione richiederà diverse settimane. Si tratta di un risultato importante per il futuro del popolare social network negli Stati Uniti. Durante l’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping la tensione commerciale tra Usa e Cina sembra essersi allentata. L’app, dopo quasi un anno di trattative, potrebbe lasciarsi alle spalle i provvedimenti dell’amministrazione Biden, poi sospesi dall’attuale presidente americano, sul blocco nel Paese. 🔗 Leggi su Lettera43.it
