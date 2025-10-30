Ti raggiungerò | il dolore di Walter Delogu per la morte del figlio Evan
Le parole arrivano come un grido che non trova pace. Walter Delogu, padre della conduttrice Andrea Delogu, ha affidato ai social il suo addio straziato al figlio Evan, morto a 18 anni in un incidente in moto a Bellaria Igea Marina. «Perché il destino che avrebbe dovuto colpire me ha preso te. Il dono che mi hai fatto è che non temo più la morte, non vedo l’ora di raggiungerti», scrive il padre, visibilmente provato, cercando un senso in una tragedia senza risposte. Noto al pubblico anche per la sua partecipazione alla serie Netflix SanPa, Delogu ricorda un ragazzo riservato, educato, pieno di disciplina e di attenzione verso la famiglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
