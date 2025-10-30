Thuram torna in gruppo | il recupero del francese procede possibile ritorno contro il Verona

Inter News 24 Thuram rientra già dal prossimo turno di campionato? Cosa filtra sulle condizioni del centravanti francese dopo lo stop in Champions. Marcus Thuram ha finalmente iniziato a tornare in forma dopo l’infortunio subito contro lo Slavia Praga in Champions League, lo scorso 30 settembre. Come riportato da ANSA, il francese ha partecipato all’allenamento in gruppo con i compagni questa mattina ad Appiano Gentile, segnando un importante passo nel suo recupero. Dopo aver assistito alla vittoria della sua squadra contro la Fiorentina a San Siro, il numero 9 nerazzurro sta lavorando per rientrare a pieno ritmo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thuram torna in gruppo: il recupero del francese procede, possibile ritorno contro il Verona

